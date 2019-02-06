Kia раскрыла цену флагманского седана K900

Бизнес-седан Kia Quoris не мог похвастаться большими продажами, однако на нашем рынке он нужен бренду из имиджевых соображений. Поэтому корейцы будут продавать в России и новое поколение большого седана, рассекреченное чуть меньше года назад.

Сборка Kia K900 стартовала на мощностях калининградского «Автотора». Как сообщалось ранее, подготовка к производству велась на заводе с лета 2018 года. Kia Quoris первой генерации выпускался в Калининграде с 2013 года. За это время из ворот предприятия вышло более 2000 машин этой модели.

Прежде у машины было несколько имен: К9 — в Корее, К900 — в США, Quoris — в России. Теперь у нас четырехдверку тоже станут продавать как К900. В моторную гамму войдут два бензиновых атмосферника. «Шестерка» при объеме 3,3 литра выдает 248 л.с., агрегат V8 5.0 — 413 сил (только для топовой комплектации Premium). Оба работают в паре с 8-ступенчатым автоматом и приводят все колеса.

На приборной панели появился безрамочный дисплей диагональю 12,3 дюйма и аналоговые часы Maurice Lacroix. Разработка фоновой подсветки велась совместно с институтом Pantone. Эта организация занимается исследованиями в области цвета и консультирует самые разные компании по вопросам выбора цветовой гаммы для их продукции. На выбор — 64 цвета и семь предустановок. Некоторые клавиши начинают светиться ярче, как только почувствуют приближение руки человека.

Начальную версию Luxe оценили в 2 969 900 рублей. В нее входят, в частности, обогрев руля, электропривод крышки багажника, трехзонный климат-контроль, девять подушек безопасности.

Второй уровень оснащения Prestige потянет на 3 499 900 рублей. Тут появляется отделка кожей Наппа, проекционный дисплей, вставки из натурального дерева и больше ассистентов активной безопасности.

Комплектация Prestige стоит 3 899 900 с мотором V6 и 4 399 900 — с двигателем V8. Эту модификацию отличает расширенная отделка салона кожей и 19-дюймовые колеса.