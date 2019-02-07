Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве массово выдают права неустановленного образца 

Рамблер + ещё 8 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Столичная типография по контракту с ГИБДД напечатала более 2 миллионов форм водительских прав, в которых название документа дублируется на французском и английском языках, сообщает «Автовзгляд».
Нововведение не предусматривается приказом МВД, поэтому формально удостоверения являются фальшивкой.
Приказ «О введении в действие водительского удостоверения» содержит стандарты производства документа, который не должен содержать посторонних надписей в названии, кроме «Водительское удостоверение», написанное по-русски. По словам автора статьи, московские подразделения ГИБДД уже целый месяц выдают документы с дополнительными надписями на французском и английском языках — «Permis de conduire» и«Driving licence». Формально это считается ошибкой.
«Автовзгляд» выяснил, что заказ от ГИБДД на печать тиража в 2 374 000 экземпляров был размещён на сайте госзакупок и обошелся госбюджету в 193 172 380 рублей.
Представитель ГИБДД в ответе на официальный запрос издания пояснил, что на нововведение инспекторов сподвигли «многочисленные обращения граждан, которые путешествуют за границей». Якобы автолюбители жалуются на недопонимание со стороны иностранных автоинспекторов, изучающих отечественные удостоверения.
По словам автора статьи, обладателям прав «с ошибкой, которые в ближайшее время отправятся в регионы, стоит приготовиться к возможным неприятностям. Поскольку изменения в дизайне удостоверений не согласованы на законодательном уровне, документы с дополнительными надписями могут быть признаны сотрудниками ГИБДД фальшивыми.
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , МВД , АвтоВзгляд
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
В Москве обнаружен еще один перекресток-ловушка
Автоновости
Автоледи высадила из машины курицу
Автоновости
В сети появилось видео летающего лимузина
Автоновости
79-летний автовандал искалечил 1000 автомобилей
Автоновости
Fiat Argo трансформируется в кроссовер
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение