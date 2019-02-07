В Москве массово выдают права неустановленного образца

«Автовзгляд» Столичная типография по контракту с ГИБДД напечатала более 2 миллионов форм водительских прав, в которых название документа дублируется на французском и английском языках, сообщает

Нововведение не предусматривается приказом МВД , поэтому формально удостоверения являются фальшивкой.

Приказ «О введении в действие водительского удостоверения» содержит стандарты производства документа, который не должен содержать посторонних надписей в названии, кроме «Водительское удостоверение», написанное по-русски. По словам автора статьи, московские подразделения ГИБДД уже целый месяц выдают документы с дополнительными надписями на французском и английском языках — «Permis de conduire» и«Driving licence». Формально это считается ошибкой.

«Автовзгляд» выяснил, что заказ от ГИБДД на печать тиража в 2 374 000 экземпляров был размещён на сайте госзакупок и обошелся госбюджету в 193 172 380 рублей.

Представитель ГИБДД в ответе на официальный запрос издания пояснил, что на нововведение инспекторов сподвигли «многочисленные обращения граждан, которые путешествуют за границей». Якобы автолюбители жалуются на недопонимание со стороны иностранных автоинспекторов, изучающих отечественные удостоверения.

По словам автора статьи, обладателям прав «с ошибкой, которые в ближайшее время отправятся в регионы, стоит приготовиться к возможным неприятностям. Поскольку изменения в дизайне удостоверений не согласованы на законодательном уровне, документы с дополнительными надписями могут быть признаны сотрудниками ГИБДД фальшивыми.