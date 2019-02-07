Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реформа техосмотра осложнит жизнь россиянам 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что возможное возвращение прохождения процедуры техосмотра под контроль ГИБДД грозит обернуться кошмаром для автолюбителей, сообщает Ura.ru.
По его словам в отделениях автоинспекции снова начнётся «неразбериха» и вернётся «коррупционная составляющая».
«Думаю, что бюрократии добавится, при этом качество самой услуги вряд ли изменится в лучшую сторону — для этого нет объективных предпосылок», — заявил Похмелкин.
По информации издания, в последнее время власти недвусмысленно намекают о возможной передаче техосмотра в ведение ГИБДД. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о необходимости ужесточения правил прохождения процедуры технического осмотра автомобилей. В декабре член комитета Госдумы по госстроительству Евгений Марченко прямо предложил передать техосмотр в ведение автоинспекторам, поскольку «только так можно остановить нелегальную торговлю диагностическими картами».
Похмелкин уверяет, что критика существующей системы выгодна ГИБДД, которое утратило право контролировать выдачу техосмотров в 2011 году. Тогда процедура перешла в ведение страховых компаний и Российского союза автостраховщиков. По словам президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, полицейские потеряли «выход на многомиллиардный рынок» и теперь заинтересованы добиваются его возвращения.
Комментарии2
Автоновости , Евгений Дитрих , Виктор Похмелкин , Евгений Марченко , Конституционный комитет Госдумы , Минтранс РФ , ГИБДД , РИА Ura.ru
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове
ДТП
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
В Москве обнаружен еще один перекресток-ловушка
Автоновости
Автоледи высадила из машины курицу
Автоновости
В сети появилось видео летающего лимузина
Автоновости
79-летний автовандал искалечил 1000 автомобилей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение