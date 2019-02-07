Реформа техосмотра осложнит жизнь россиянам 

Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что возможное возвращение прохождения процедуры техосмотра под контроль ГИБДД грозит обернуться кошмаром для автолюбителей, сообщает Ura.ru.
По его словам в отделениях автоинспекции снова начнётся «неразбериха» и вернётся «коррупционная составляющая».
«Думаю, что бюрократии добавится, при этом качество самой услуги вряд ли изменится в лучшую сторону — для этого нет объективных предпосылок», — заявил Похмелкин.
По информации издания, в последнее время власти недвусмысленно намекают о возможной передаче техосмотра в ведение ГИБДД. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о необходимости ужесточения правил прохождения процедуры технического осмотра автомобилей. В декабре член комитета Госдумы по госстроительству Евгений Марченко прямо предложил передать техосмотр в ведение автоинспекторам, поскольку «только так можно остановить нелегальную торговлю диагностическими картами».
Похмелкин уверяет, что критика существующей системы выгодна ГИБДД, которое утратило право контролировать выдачу техосмотров в 2011 году. Тогда процедура перешла в ведение страховых компаний и Российского союза автостраховщиков. По словам президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, полицейские потеряли «выход на многомиллиардный рынок» и теперь заинтересованы добиваются его возвращения.