Реформа техосмотра осложнит жизнь россиянам

По его словам в отделениях автоинспекции снова начнётся «неразбериха» и вернётся «коррупционная составляющая».

«Думаю, что бюрократии добавится, при этом качество самой услуги вряд ли изменится в лучшую сторону — для этого нет объективных предпосылок», — заявил Похмелкин.

Похмелкин уверяет, что критика существующей системы выгодна ГИБДД, которое утратило право контролировать выдачу техосмотров в 2011 году. Тогда процедура перешла в ведение страховых компаний и Российского союза автостраховщиков. По словам президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, полицейские потеряли «выход на многомиллиардный рынок» и теперь заинтересованы добиваются его возвращения.