PSA обсуждает возможности возвращения марки Opel в Россию

PSA обсуждает возможности возвращения марки Opel в РоссиюМарка Opel, которая входит в состав концерна PSA, возможно, вернется в Россию. Об этом пишет Autonews.ru со ссылкой на управляющего директора брендов Peugeot Citroen и DS в России Алексея Володина

Источник уточняет, что в компании «думают» о возвращении «Опеля» на российский рынок и прорабатывают возможные варианты. Окончательного решения по этому вопросу концерн пока не принял.

На глобальном рынке Opel в ближайшие годы ждет серьезное обновление модельного ряда, который после «реформы» будут адаптировать под использование платформ материнской компании.

На автовыставке в Брюсселе в этом году Opel продемонстрировал новый минивэн Zafira Life, а вскоре после этого показал его грузовую версию Vivaro. Этой осенью компания приступит к фазе «электрификации» и выпустит модель Opel Grandland X в версии подключаемого гибрида. Затем компания выведет в свет модель Opel Corsa нового поколения и ее электрофицированную модификацию.

На российском рынке новые «Опели» не продаются официально уже несколько лет. Однако на рынке автомобилей с пробегом, согласно данным «Автостат Инфо», за 2018 год покупатели перепродали 124 432 ед. легковых автомобилей Opel, это на 1,1% больше результата перепродаж за 2017 год (123 036 ед.). Среди подержанных «Опелей» у россиян наибольшей популярностью пользуется модель Opel Astra, перепродажи которой выросли за отчетный период на 2,2% и составили 64 280 ед. Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, читайте наши новости на Яндекс. Дзен и подписывайтесь на наш канал