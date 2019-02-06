В России может появиться налоговый вычет на автомобили

Практика налоговых вычетов при крупных тратах граждан в России существует довольно давно, но распространяется на ограниченный круг покупок и выплат. Депутаты предлагают включить в этот список и приобретение автомобиля, но вычет смогут получить далеко не все — и не при каждой покупке.

Налоговый вычет депутаты предлагают ввести для жителей Дальнего Востока, покупающих автомобили за рубежом — новые или подержанные. В сопроводительных документах к законопроекту говорится, что эта мера поможет сократить практику ввоза автомобилей по запчастям с последующей их сборкой на территории России.

Как уточняет "Российская газета" , по мнению депутатов, такая практика возникла вследствие повышения ввозных таможенных пошлин и приводит в итоге к появлению на дорогах Дальнего Востока несертифицированных и опасных автомобилей.

Соответственно, налоговый вычет, который могли бы получать жители Дальнего Востока, приобретающие автомобили за рубежом для личных и семейных нужд, поддержал бы их финансово. Законопроектом предлагается обеспечить возможность выплаты максимальным размером до 130 000 рублей, предоставлять вычет не чаще одного раза в пять лет и только после регистрации купленного автомобиля в ГИБДД