Audi обновила самое доступное «горячее» купе

Рассекречены подробности планового рестайлинга, который уже в этом году переживет Audi TT RS в обоих кузовах — купе и родстер. Правда, затронет он в основном экстерьер и интерьер модели, а в характеристики силового агрегата инженеры Audi решили пока не вмешиваться.

Купе и родстеру доработали аэродинамику, видоизменив передний и задний бамперы (в первую очередь, за счет увеличения площади воздухозаборников и более эффективного диффузора), а также модернизировав заднее антикрыло. Уже в стандартной комплектации спорткару полагается светодиодная оптика, а в качестве опции — матричные фары на OLED-светодиодах.

Доступных цветов для кузова стало восемь: к списку добавили экстравагантные Kyalami Green, Pulse Orange и Turbo Blue. Кроме того, в списке опциональных пакетов появились варианты отделки кузова Matte Aluminium и Gloss Black — матово-алюминиевыми или глянцево-черными могут быть отделка переднего бампера и решетки радиатора, а также антикрыла. Последний пакет предусматривает и черный цвет тканевой складной крыши для родстера.

Интерьер купе и родстера можно будет оживить при помощи пакета RS Design, который подразумевает цветные вставки в салоне. Кроме того, опционально стала доступна мультимедийная система MMI Navigation Plus с точкой доступа в интернет по Wi-Fi и голосовым управлением.

2,5-литровый пятицилиндровый мотор Audi TT RS, как и ранее, развивает 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента и работает вместе с семиступенчатым роботом и системой полного привода. До 100 км/ч купе ускоряется за 3,7 секунды, родстер — на 0,2 с медленнее, а максимальная скорость в обоих случаях составляет 250 км/ч с опциональной возможностью сдвинуть ограничитель до 280 км/ч.

Продажи обновленного спорткара в Европе стартуют уже в начале февраля. В Россию Audi поставляет на данный момент только стандартное купе ТТ с 230-сильным двухлитровым турбомотором по цене от 2 710 000 рублей, но какое-то время назад в нашей стране "горячая" Audi TT RS все же продавалась. Стоило купе тогда как минимум 5 млн рублей.