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BMW отзывает в России более 28,6 тыс. автомобилей 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский дилер BMW — ООО "БМВ Русланд трейдинг" — отзывает 28,63 тыс. автомобилей моделей BMW из-за проблем в системе рециркулирования отработавших газов, сообщил Росстандарт.
Отзыв касается 19,92 тыс. автомобилей BMW серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, реализованных в 2011-2015 годах и 8,71 тыс. автомобилей BMW серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных в 2014-2016 годах.
"Причиной отзыва транспортных средств является то, что, возможно, радиатор системы рециркуляции отработавших газов недостаточно надежен для работы на протяжении всего срока службы автомобиля", — говорится в сообщении.
В Росстандарте отметили, что последствиями может стать негерметичность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламенение отложения. Это может вести к локальному обгоранию системы выпуска.
На указанных транспортных средствах будет проведена проверка и при необходимости — заменены радиатор системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированная система выпуска.
Все ремонтные работы будут бесплатными, указали в Росстандарте.
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Автоновости , BMW
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