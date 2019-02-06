BMW отзывает в России более 28,6 тыс. автомобилей

Российский дилер BMW — ООО "БМВ Русланд трейдинг" — отзывает 28,63 тыс. автомобилей моделей BMW из-за проблем в системе рециркулирования отработавших газов, сообщил Росстандарт.

Отзыв касается 19,92 тыс. автомобилей BMW серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, реализованных в 2011-2015 годах и 8,71 тыс. автомобилей BMW серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных в 2014-2016 годах.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что, возможно, радиатор системы рециркуляции отработавших газов недостаточно надежен для работы на протяжении всего срока службы автомобиля", — говорится в сообщении.

В Росстандарте отметили, что последствиями может стать негерметичность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламенение отложения. Это может вести к локальному обгоранию системы выпуска.

На указанных транспортных средствах будет проведена проверка и при необходимости — заменены радиатор системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированная система выпуска.

Все ремонтные работы будут бесплатными, указали в Росстандарте.