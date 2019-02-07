Видеорегистратор им в помощь!

Более 40 процентов населения России — автомобилисты. Есть новость, приятная для тех, кто озабочен порядком на дорогах, и неприятная для водителей, у которых нарушение Правил дорожного движения (ПДД) является нормой поведения.

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Предлагается разрешить гражданам самим фиксировать правонарушения, допущенные недисциплинированными водителями. Такова главная идея правительственного законопроекта, который Госдума намерена рассмотреть 7 февраля. Для этого необходимо внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Цель законопроекта — создание условий по участию граждан в обеспечении безопасности дорожного движения в стране и снижению смертности и травматизма на дорогах.

Безусловно, речь идёт не обо всех нарушениях Правил дорожного движения, занесённых в главу 12 КоАП, как раз и регламентирующую правила поведения на дорогах. Из сорока статей отобрано лишь девять, причём в ряде случаев частично. В случае фиксации правонарушения у неравнодушных граждан появится возможность направить добытые ими видеокадры в единую федеральную государственную информационную систему, которая используется для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. На основании этих данных уже и будут выноситься постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении.

Подобная практика широко применяется за рубежом. В России участие граждан в выявлении нарушений ПДД и их фото— или видео-фиксации апробировано в Москве и Республике Татарстан. И, как выяснилось, россияне достаточно активно направляют в полицию и другие инстанции свои фото— и видеоматериалы. В 2016 году таких обращений было рассмотрено 126 тысяч, за восемь месяцев 2017 года — 111 тысяч (прирост на 14,5 процента).

Вячеслав Лысаков , первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству: "В России сегодня не существует единого программного обеспечения для системы фото— или видеофиксации, в каждом регионе своё. А это ни к чему хорошему не приводит. Любому злоумышленнику или просто недоброжелателю ничего не стоит найти машину такого же цвета и модели, как у его предполагаемой жертвы, стоящую, допустим, на газоне, сфотографировать, с помощью фотошопа вбить на неё другой госномер и отправить в Госавтоинспекцию ». Новость в том, что в случае принятия данного законопроекта использовать возможность наказать правонарушителя неравнодушные граждане смогут лишь после регистрации в названной федеральной государственной информационной системе и при условии использования специализированного программного обеспечения. А вот его-то ещё предстоит создать, что обойдётся федеральному бюджету недёшево. По подсчётам авторов законопроекта, указанным в пояснительной записке, на закупку серверного оборудования и приобретение услуг связи потребуется 2 миллиарда 699 миллионов рублей. И это по подсчётам почти двухлетней давности, ведь законопроект поступил в Госдуму в октябре 2017 года".

Недёшево? Безусловно. Но, похоже, достижимый эффект будет стоить вложенных денег. Да и в масштабах страны сумма вполне приемлемая, учитывая, что речь идёт о реализации общественного запроса на участие граждан в повышении уровня безопасности дорожного движения в стране, снижении смертности и травматизма на дорогах, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Почти 2,7 миллиарда рублей потребуется, по подсчётам авторов законопроекта, на закупку серверного оборудования и приобретение услуг связи. Тему общественного контроля, по его мнению, следует максимально развивать, упрощая ситуацию с передачей информации для того, чтобы сотрудники дорожных служб и полиции могли оперативно на неё реагировать. Но при этом, задаётся вопросом эксперт, важно понять: готовы ли Госавтоинспекция и дорожные службы к запуску такой системы? Готово ли общество адекватно воспринять и использовать возникающие рычаги контроля за ситуацией на дорогах? В ситуации, когда протокол о нарушении будет составлен без административного разбирательства, очень важно, чтобы отправленные гражданами данные были достоверны. Возможность любой подмены должна быть полностью исключена. А такая опасность реальна.

«Фотошопная» фиксация

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, в России сегодня не существует единого программного обеспечения для системы фото— или видеофиксации, в каждом регионе своё. А это ни к чему хорошему не приводит. Любому злоумышленнику или просто недоброжелателю ничего не стоит найти машину такого же цвета и модели, как у его предполагаемой жертвы, стоящую, допустим, на газоне, сфотографировать, с помощью фотошопа вбить на неё другой госномер и отправить в Госавтоинспекцию. А уж дальше самой жертве придётся выбирать: либо штраф оплатить, либо оббивать пороги различных инстанций вплоть до судебных.

С правовой точки зрения это незаконно, считает парламентарий, и в этом проблема происходящего сегодня в Москве и Татарстане, где «народные инспекторы» используют непроверенные и неутверждённые на федеральном уровне программы. Которые, полагает депутат, не могут считаться достоверным средством измерения. Любой человек способен включить телефон, сфотографировать, как ему кажется, неправильно стоящий автомобиль, отослать фотографию, после чего владельцу машины придёт штраф. А на каком основании?

В законодательстве чётко сказано, что административная ответственность наступает, если нарушение зафиксировано средствами автоматической фото— или видеофиксации, напоминает парламентарий. В результате всё заканчивается судебным разбирательством, констатирует Лысаков, причём в Татарстане суды, как правило, принимают сторону водителей, а в Москве — столичных властей

Нужна единая госпрограмма

Чтобы ликвидировать возникающий правовой диссонанс, как раз и нужен законопроект, создающий правовые основания для создания и использования федерального программного обеспечения, единого по стране и защищённого от внешнего вмешательства, уверен Вячеслав Лысаков. Именно на его основании МВД совместно с Министерством связи могло бы объявить конкурс на создание программы, которая будет размещена на портале госуслуг, и любой желающий, зарегистрировавшись, получив цифровую подпись и используя любые гаджеты, будет способен передать информацию о правонарушении в соответствующие структуры.

Хотя, полагает депутат, трудно представить себе чудака, который встанет с планшетом на перекрёстке или у пешеходного перехода и будет ждать, когда кто-то нарушит ПДД. Поэтому идеально было бы в техническом задании на создание федеральной программы записать, что прежде всего она должна быть предназначена для автомобильных видеорегистраторов. Увидев и зафиксировав совершённое правонарушение, добропорядочный водитель получит возможность быстро отослать в Госавтоинспекцию видеофайл, который и станет основанием для автоматической выписки штрафа. Не надо будет писать электронное письмо в ГИБДД, как это происходит сегодня. Таких писем много, но их обработка занимает немало времени: необходимо проверить заявление, вызвать виновника и провести административное разбирательство, что не придется делать, если будет действовать утверждённый федеральный программный продукт.

Такую программу давно следовало бы разработать и принять, она облегчила бы жизнь тем, кто борется за нормальное поведение на дороге, и была бы способна профилактически действовать на потенциальных нарушителей, убеждён Лысаков. Большинство водителей будут понимать, что на дороге они не одни, в любой момент совершённые ими нарушения ПДД могут быть зафиксированы, причём иной раз и не с одной видеокамеры. А это хороший сдерживающий фактор особенно сейчас, когда количество сотрудников ГИБДД на дорогах резко уменьшилось. Ведь как рассуждает нарушитель: дорожной полиции нет, а автолюбители вряд ли захотят с ним связываться. С появлением федеральной программы этот аргумент уйдёт и появится хороший сдерживающий фактор. И если он сохранит ещё какое-то количество жизней на дорогах, то это уже будет немалым достижением.

Кроме того, сообщил Вячеслав Лысаков, в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству есть целый пакет изменений, касающихся правовых аспектов действующих Правил дорожного движения, например, по опасному вождению и дифференциации ответственности за нарушения ПДД. Что-то в работе, что-то будет рассмотрено в ближайшее время в первом или втором чтении. Но к каждой такой поправке следует подходить с максимальной осторожностью, считает депутат. Если они будут касаться только усиления ответственности водителя и увязанной с этим коммерциализации вопросов организации дорожного движения, то ни к чему хорошему это не приведёт ни с точки зрения обеспечения безопасности, ни с точки зрения социальной реакции водителей.

Какие нарушения смогут фиксировать активные граждане, если закон будет принят

КоАП РФ:

Статья 12.10 Нарушение правил движения через железнодорожные пути

1. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде — влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Статья 12.12 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика

1. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, — влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев.

Статья 12.13 Нарушение правил проезда перекрёстков

2. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков, — влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Статья 12.14 Нарушение правил маневрирования

2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие манёвры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 и частью 2 статьи 12.16 настоящего Кодекса, — влечёт наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

3. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса, — влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Статья 12.15 Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона

4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, — влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев.

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото— и киносъёмки, видеозаписи, или средствами фото— и киносъёмки, видеозаписи, — наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Статья 12.16 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги

1. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы, — влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, — влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

3. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев.

3.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, — влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото— и киносъёмки, видеозаписи, или средствами фото— и киносъёмки, видеозаписи — наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

4. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, — влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

5. Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершённое в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — влечёт наложение административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.

Статья 12.17 Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами

1.1. Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3-5 статьи 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи, — влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

1.2. Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершённое в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — влечёт наложение административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.

Статья 12.18 Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, — влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Статья 12.19 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2-6 настоящей статьи, — влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, — влечёт наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.

3. Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

3.1. Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи, — влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

3.2. Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи, — влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, — влечёт наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

5. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершённое в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — влечёт наложение административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей.

6. Нарушения, предусмотренные частями 3-4 настоящей статьи, совершённые в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — влекут наложение административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.

Как в мире борются с опасным вождением

Повышенная инициативность граждан в борьбе с нарушителями ПДД, наверное, идёт вразрез с определёнными этическими нормами, но мировой опыт говорит об её эффективности.

Сингапур

Пожалуй, наиболее ярким примером страны, где сообщение в органы власти об опасном вождении вписано в контекст правил общественной жизни, можно назвать Сингапур.

Любой желающий гражданин Сингапура, как объясняется на сайте полиции, вправе заполнить размещённый на сайте формуляр, где изложит суть засвидетельствованного инцидента. Для подтверждения своих слов необходимо отправить следующие документы: копию сингапурского паспорта, контактные данные и фото— или видеоматериал.

При этом полиция информирует жалобщика, что ему, не исключено, придётся давать свои показания под присягой в суде, если дело получит ход.

Среди нарушений, о которых может сообщить гражданин, не только неправомерные действия водителя, но и пешеходов, а также факты неправильной парковки.

Великобритания

У англичан участие общественности в борьбе с правонарушениями на дороге лишь один из элементов глобальной системы привлечения граждан к фиксации правонарушений.

Так, на сайте полиции возможность сообщить о ДТП или опасных манёврах нарушителя — одна в череде других заслуживающих внимания правоохранительных органов деяний.

Среди прочих значатся криминальные эпизоды, антисоциальное поведение, факт взятки, пропажа имущества или угон автомобиля.

Что касается дорожного движения, то активный гражданин имеет возможность сообщить не только об обстоятельствах происшествия, свидетелем которого он стал, но также, например, о факте использования мобильного телефона за рулём, пьяном или неаккуратном вождении.

В Соединённых Штатах работает целая система веб-ресурсов, посредством которых можно доложить об опасном вождении. Примечательно, что эти сайты частные и предоставляют возможность любому желающему не только разместить свою жалобу, но также и попытаться найти по номеру автомобиля, не попал ли он сам или его близкие в фокус внимания блюстителей культурного вождения на дороге.

Претензии принимаются по поводу неаккуратного вождения, разговора по телефону, СМС за рулём. Количество жалоб, надо отметить, порой достигает нескольких миллионов, а количество поисковых запросов превосходит эти показатели.

На одном из сайтов с посетителями здороваются так: «Мы приветствуем ваше стремление сообщить о любом нарушителе ПДД. Водители на дороге должны чувствовать себя в безопасности. Если все участники дорожного движения будут вести себя аккуратно и соблюдать правила, то наш ресурс не понадобится».

Южная Корея

В Южной Корее — стране, славящейся своими передовыми технологиями, в том числе в цифровой сфере, для желающих включиться в работу по повышению культуры вождения создано специальное мобильное приложение.

По словам создателей, разрабатывая программу, они ставили целью не только дать людям возможность быстро и наименее времязатратно проинформировать правоохранительные органы о факте нарушения, но и организовать обратную связь. Имеется в виду возможность уточнения у представителей полиции через встроенный в приложение чат судьбы жалобы, а также нарушителя, совершившего наказуемое деяние.

Надо отметить, что приложение и предоставляемая им услуга пользуются популярностью. Только за первый год после его внедрения от неравнодушных граждан было получено около полумиллиона жалоб.

Исследования в этой сфере свидетельствуют: осознание факта возможного наказания за «невинные» шалости за рулём вроде СМС и лихого вождения дисциплинирует водителей, тем самым делая дорогу более безопасной.