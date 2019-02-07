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Renault Sandero Stepway претендует на звание кроссовера 

Car.ru 4 часа назад
Фото: car.ru
Кроссовер, если говорить грубо — это просто приподнятый автомобиль. И такую тенденцию поддерживают практически все автопроизводители.
Renault Sandero недавно также перетрансформировался в кроссовер с названием Stepway. Специалисты увеличили автомобилю дорожный просвет и установили вокруг авто пластиковые обвес.
Но можно ли его считать полноценным кроссовером? Транспортное средство имеет в подкапотном пространстве мотор мощностью в 113 "лошадей". Машина достаточно уверенно чувствует себя на дороге, он спокойно входит в повороты и хорошо тянет с оборотов в особенности с нижних.
Специалисты прокатились по городу и выяснили, что расход бензина не велик, при длительной езде ушло не больше девяти литров на сто километров. Из минусов отметили шум от шестерёнок, да и вообще в тишине слышно как функционируют стеклоочистители и т.д.
Также неудобное расположение кресел, тут приходится выбирать или просто сидеть или комфортно ехать. Крыша не высокая и это хорошо. Ещё в салоне имеется розетка на двенадцать вольт и кармашки, которые располагаются в спинках кресел.
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