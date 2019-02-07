Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

Фальсификация бензина Аи-92 выявлена на 12% заправок из проверенных 60 АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании "Роскачества", Минпромторга РФ и Росстандарта.

"Исследования качества автомобильного топлива подтвердили, что только в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей. Исследование также показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций", — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Проверки проводились на 26 сетевых и 34 частных АЗС Ставропольского края. По словам Мантурова, информация о нарушениях была передана в Росстандарт, который уже начал мероприятия по административному воздействию на нарушителей, вплоть до наложения оборотных штрафов.

Бензин на заправках был исследован по 31 показателю качества и безопасности. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке — продавцы 28 АЗС не смогли предъявить паспорт топлива, подтверждающий его качество.

На одной частной АЗС топливо не соответствовало заявленному октановому числу, на пяти частных АЗС было выявлено превышение концентрации оксигенатов, на трех — повышение содержания кислорода. Превышение допустимого содержания серы было выявлено на семи АЗС, из которых одна — сетевая, шесть — частных.

По данным Росстандарта, фальсифицированный бензин может попасть на автозаправки с баз нефтепродуктообеспечения. "Роскачество" также пообещало провести аналогичные программы исследования бензина и в других регионах России.

Всего в 2018 году, по данным Росстандарта, доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась до 9%: среди сетевых АЗС она составила около 3,5%, а среди независимых АЗС — 22%.