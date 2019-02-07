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Оценивать ущерб после ДТП предложили по-новому 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил при расчёте ущерба автомобилю после ДТП использовать актуальные справочники цен на запчасти, действующие на момент обращения за стразовой выплатой по ОСАГО, сообщает РИА Новости. На сегодняшний день убытки, нанесённые страхователю, рассчитываются исходя из цен комплектующих на момент аварии.
По информации представителей союза, сегодня страховщики пользуются справочниками от 1 декабря 2018 года. Однако, если ДТП было зарегистрировано раньше, то расчёт ущерба будет проводиться по прежним спискам, цены на запчасти в которых ниже сегодняшних в среднем на 6,5%.
«Мы считаем справедливым, чтобы все автовладельцы, обращающиеся сейчас за выплатой по ДТП, имели возможность получить ее по новым справочникам, цены в которых стали выше", — приводит агентство слова президента РСА Игоря Юргенса, который подчеркнул, что «данные новых справочников задним числом применяться не могут».
РСА направил инициативу в Федеральную антимонопольную службу. В случае если сотрудники ведомства одобрят предложение, нововведения вступят в силу.
Комментарии
Автоновости , Игорь Юргенс , ФАС , РИА Новости
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