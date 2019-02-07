Оценивать ущерб после ДТП предложили по-новому

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил при расчёте ущерба автомобилю после ДТП использовать актуальные справочники цен на запчасти, действующие на момент обращения за стразовой выплатой по ОСАГО, сообщает РИА Новости . На сегодняшний день убытки, нанесённые страхователю, рассчитываются исходя из цен комплектующих на момент аварии.

По информации представителей союза, сегодня страховщики пользуются справочниками от 1 декабря 2018 года. Однако, если ДТП было зарегистрировано раньше, то расчёт ущерба будет проводиться по прежним спискам, цены на запчасти в которых ниже сегодняшних в среднем на 6,5%.

«Мы считаем справедливым, чтобы все автовладельцы, обращающиеся сейчас за выплатой по ДТП, имели возможность получить ее по новым справочникам, цены в которых стали выше", — приводит агентство слова президента РСА Игоря Юргенса, который подчеркнул, что «данные новых справочников задним числом применяться не могут».