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В Россию едет экономичный кроссовер Audi Q8 

Авторамблер + ещё 2 34 минуты назад
Фото: allroader.ru
Имиджевый премиальный кроссовер с 3,0-литровым турбодизелем появится у дилеров в конце весны.
Пока что российская палитра Q8 не блещет разнообразием — аудитории доступна лишь модификация с бензиновым двигателем V6 объемом 3,0 л, который развивает 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а также 48-вольтовой бортовой сетью, стартер-генератором и литий-ионной аккумуляторной батареей. В ближайшей перспективе компанию данной версией с индексом 55 TFSI составит более экономичный дизельный вариант — в базе Росстандарта опубликовано соответствующее ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).
Речь идет о том же самом агрегате, что стоит на соплатформенном Audi Q7 и развивает налоговыгодные 249 л.с. и очень солидные 600 Нм. Расход топлива модели укладывается в пределы 7 литров на 100 километров. Коробка передач — автоматическая гидромеханическая восьмиступенчатая. «Кушка-восьмерка» с дизелем определенно окажется очень востребованной, как и Q7 TDI. Предположительно базовая стоимость уложится в пределы 5 млн рублей.
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Автоновости , Audi , Audi Q7
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