В Россию едет экономичный кроссовер Audi Q8

Имиджевый премиальный кроссовер с 3,0-литровым турбодизелем появится у дилеров в конце весны.

Пока что российская палитра Q8 не блещет разнообразием — аудитории доступна лишь модификация с бензиновым двигателем V6 объемом 3,0 л, который развивает 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а также 48-вольтовой бортовой сетью, стартер-генератором и литий-ионной аккумуляторной батареей. В ближайшей перспективе компанию данной версией с индексом 55 TFSI составит более экономичный дизельный вариант — в базе Росстандарта опубликовано соответствующее ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).