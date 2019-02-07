Неспешная бабуля на скутере создала пробку

В Японии сейчас много долгожителей, и нередко они создают проблемы другим гражданам. Так, японские власти уже давно озабочены сложностями на дорогах, которые возникают из-за пожилых водителей, и даже предлагают возрастным автолюбителям сдать права в обмен на различные привилегии. Очередной казус с пожилой автоледи попал на видео. На специальном скутере бабушка выехала на улицу. Она передвигалась очень медленно. Поскольку дорога была однорядной, а на полосе встречного движения уже была пробка, машинам, следующим за бабулей, пришлось выстроиться за ней и ехать с той же скоростью, что и пенсионерка. Стоны и смех автора ролика и его пассажира демонстрируют их отношение к ситуации.