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Неспешная бабуля на скутере создала пробку 

Рамблер 1 час назад
В Японии сейчас много долгожителей, и нередко они создают проблемы другим гражданам. Так, японские власти уже давно озабочены сложностями на дорогах, которые возникают из-за пожилых водителей, и даже предлагают возрастным автолюбителям сдать права в обмен на различные привилегии. Очередной казус с пожилой автоледи попал на видео. На специальном скутере бабушка выехала на улицу. Она передвигалась очень медленно. Поскольку дорога была однорядной, а на полосе встречного движения уже была пробка, машинам, следующим за бабулей, пришлось выстроиться за ней и ехать с той же скоростью, что и пенсионерка. Стоны и смех автора ролика и его пассажира демонстрируют их отношение к ситуации.
Автоновости , Видео
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