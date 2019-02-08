Москвичам напомнили о новом штрафе с камер

С 1 марта 2019 года комплексы фото и видеофиксации, установленные на столичных перекрёстках, начнут регистрировать выезд водителей на «вафельницу» на запрещающий сигнал светофора, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГИБДД. По словам автоинспекторов, это вынужденная мера, связанная с необходимостью освободить загруженные перекрёстки в часы пик.

«И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрей проезжать проблемные участки, что в целом положительно скажется на движении в утренние и вечерние часы и позволит экономить время в пути», — заявил представитель пресс-службы ГИБДД.

Сегодня разметка, запрещающая выезд на перекрёсток, если впереди образовался затор, нанесена по 103 адресам в Москве. Первые факты нарушений камеры начнут фиксировать на пересечении Садового кольца и Орликового переулка.

В качестве доказательств при вынесении решения автоинспекторы будут использовать шесть фотографий автомобиля, в которых будут указаны дата и время нарушения, траектория движения транспорта и сигнал светофора. При этом в ГИБДД отметили, что штраф будет выписан только в том случае, если автомобиль находился на «вафельнице» дольше 5 секунд.

Полицейские напомнили, что размер штрафа за вышеописанное нарушение ПДД составляет 1 тысячу рублей.