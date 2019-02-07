В Москве обнаружен еще один перекресток-ловушка

В сети появилось видео , на котором водитель автомобиля, пересекая площадь Никитские Ворота по разметке, неожиданно для себя оказался на встречной полосе. Автор записи назвал перекрёсток «ловушкой», поскольку через несколько сотен метров автолюбителей за невнимательность наказывает экипаж ДПС

По словам водителя, в «западню» можно попасть, если выезжать на перекрёсток по Большой Никитской в крайней левой полосе. Разметка проезжей части плавно переходит в обозначение «встречки». При этом дорожных знаков, регулирующих движение по полосам, перед перекрёстком нет. В результате зазевавшиеся автолюбители оказываются в положении «лоб в лоб» со встречным потоком, и им приходится выворачивать вправо. «Ловушку», по словам автора записи, уже облюбовали инспекторы ГИБДД, которые останавливают нарушителей буквально за следующим поворотом.

Видео по просьбе журналистов издания «За рулём» внимательно изучили специалисты Московского центра организации дорожного движения. Эксперты пришли к выводу, что водитель на записи нарушил ПДД, в частности правила разметки. Впрочем, в ведомстве отметили, что в следующем году планируют стереть часть разметки, «чтобы водители не путались».

По информации издания, неразбериха в автомобильном движении на перекрёстке на площади Никитские Ворота появилась в результате реконструкции дорожной сети в 2015 году. В пример, автор статьи также приводит поворот с Никитского бульвара на Малую Никитскую улицу по узкому коридору в одну машину, который в час-пик бывает заблокирован автомобильным потоком.