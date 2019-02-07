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Мировая премьера марки Aurus состоится на оборонной выставке 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Мировая премьера лимузина Aurus Senat состоится на международной выставке вооружения и оборонной промышленности IDEX 2019 в Абу-Даби в феврале этого года. Ранее предполагалось, что дебют российской премиальной марки состоится в Женеве.
О переносе презентации на февраль сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. Уже с 15 февраля дилеры Aurus начнут принимать предварительные заказы на лимузин Senat Limousine L700 и седан Senat S600. При этом первые поставки автомобилей клиентам запланированы на лето следующего года.
Известно, что массовая сборка «Аурусов» также начнётся в 2020-м. Автомобили будут выпускать на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга». Планируемый объём производства — пять тысяч экземпляров ежегодно. По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов, а средняя цена машин составляет 10 миллионов рублей.
Все модели Aurus — гибридные. Силовая установка состоит из 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм), 40-сильного электромотора и девятидиапазонного «автомата». Седан Aurus Senat с таким агрегатом способен разгоняться до «сотни» за шесть секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.
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Автоновости , Денис Мантуров , Минпромторг , Sollers , Ford , "Российская газета"
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