Мировая премьера марки Aurus состоится на оборонной выставке

Мировая премьера лимузина Aurus Senat состоится на международной выставке вооружения и оборонной промышленности IDEX 2019 в Абу-Даби в феврале этого года. Ранее предполагалось, что дебют российской премиальной марки состоится в Женеве.

О переносе презентации на февраль сообщает « Российская газета » со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова . Уже с 15 февраля дилеры Aurus начнут принимать предварительные заказы на лимузин Senat Limousine L700 и седан Senat S600. При этом первые поставки автомобилей клиентам запланированы на лето следующего года.

Известно, что массовая сборка «Аурусов» также начнётся в 2020-м. Автомобили будут выпускать на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга». Планируемый объём производства — пять тысяч экземпляров ежегодно. По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов, а средняя цена машин составляет 10 миллионов рублей.

Все модели Aurus — гибридные. Силовая установка состоит из 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм), 40-сильного электромотора и девятидиапазонного «автомата». Седан Aurus Senat с таким агрегатом способен разгоняться до «сотни» за шесть секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.