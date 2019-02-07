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Cadillac XT5 Sport — изменения только в названии 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Компания Cadillac представила вариант кроссовера Cadillac XT5 Sport, причем на фоне других моделей бренда с приставкой Sport, инженеры американского производителя ограничились визуальными изменениями, не внося корректив в настройки ходовой части.
Отличить новинку можно по радиаторной решетке черного цвета и прозрачным секциям задней оптики. В салоне используется литой педальный узел, накладки на порогах и иное цветовое оформление обивки сидений и оформления передней панели. Кроме того, даже в начальной версии для Cadillac XT5 Sport доступны фары с LED-элементами и диски размерностью в 20 дюймов.
Единственный доступный для кроссовера 3.6-литровый атмосферный мотор V6 обладает отдачей в 314 лошадиных сил и работает вместе с безальтернативной автоматической КПП на восемь диапазонов. Как уже было сказано, жесткости настройкам ходовой части в Cadillac решили не добавлять.
Начальный ценник Cadillac XT5 Sport составляет 51 500 долларов, причем продажи будут продолжаться всего несколько месяцев. В апреле бренд планирует презентацию рестайлинговой версии Cadillac XT5, поэтому появление полноценной спортивной версии автомобиля производитель решил связать уже с новым вариантом кроссовера.
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Автоновости , Cadillac , Cadillac XT5
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