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В России появятся народные дорожные инспекторы 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума в первом чтении приняла законопроект о «народных инспекторах», в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Документ предполагает внесение изменений в КоАП в части, где говорится о возможности выносить постановления об административном правонарушении без составления протокола. Сейчас это можно делать только через камеры на дорогах. В будущем же такое право могут получить и граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и установивших специальное приложение на смартфон. «Порядок создания и функционирования такого ПО будет определяться правительством», — говорится в сообщении.
Народные инспекторы смогут сообщать о таких нарушениях как, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, нарушение правил остановки или стоянки, непредоставление преимущества пешеходам и прочее.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что подобная практика широко применяется за границей, а в России в тестовом режиме она существовала последние два года в Москве и Татарстане. За это время в полицию поступило почти 250 тысяч обращений.
По подсчетам авторов проекта закона, за три года на его реализацию необходимо потратить 2,7 миллиарда бюджетных рублей.
Согласно действующему законодательству, поступающая от граждан информация о правонарушениях может служить только поводом к возбуждению административного дела.
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Автоновости , Госдума
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