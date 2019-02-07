В России появятся народные дорожные инспекторы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о «народных инспекторах», в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение изменений в КоАП в части, где говорится о возможности выносить постановления об административном правонарушении без составления протокола. Сейчас это можно делать только через камеры на дорогах. В будущем же такое право могут получить и граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и установивших специальное приложение на смартфон. «Порядок создания и функционирования такого ПО будет определяться правительством», — говорится в сообщении.

Народные инспекторы смогут сообщать о таких нарушениях как, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, нарушение правил остановки или стоянки, непредоставление преимущества пешеходам и прочее.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что подобная практика широко применяется за границей, а в России в тестовом режиме она существовала последние два года в Москве и Татарстане. За это время в полицию поступило почти 250 тысяч обращений.

По подсчетам авторов проекта закона, за три года на его реализацию необходимо потратить 2,7 миллиарда бюджетных рублей.

Согласно действующему законодательству, поступающая от граждан информация о правонарушениях может служить только поводом к возбуждению административного дела.