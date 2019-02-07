Названа дата выхода нового сезона Top Gear 

Корпорация BBC объявила дату выхода первого эпизода 26 сезона шоу Top Gear. Он выйдет в эфир в воскресенье, 17 февраля.
Бен Коллинз — бывший Стиг — о жизни до и после Top Gear
Новый сезон станет последним с прежним составом ведущих. После него из шоу уйдет Мэтт Леблан, а Рори Рид продолжит вести лишь спин-офф «Топ Гира», который называется Extra Gear.
Из прежней команды в передаче останется только Крис Харрис, к которому присоединится британский комик Пэдди Макгиннесс и профессиональный игрок в крикет Эндрю «Фрэдди» Флинтофф.
Поклонники шоу крайне негативно отреагировали на новый состав передачи, призвав BBC дать Top Gear «спокойно умереть». Новые ведущие появится в 27 сезоне, который начнут снимать в этом году.