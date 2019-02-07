Россияне рассказали, как часто меняют машины

Почти три четверти россиян (71%) меняют свои автомобили раз в 10 или более лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

5% респондентов рассказали, что меняют машину сразу же, как только выходит новая модель, а еще 9% — что меняют авто часто, а именно после надоедания предыдущего.

15% пользователей Рамблера признались, что у них вообще нет автомобиля.

В опросе поучаствовали 3840 человек.

Автопроизводители отметили прошлогоднее падение своих продаж в Китае и сообщили, что не видят перспектив их роста в этом. Кроме того, спрос на популярные модели машин падает, что вынуждает компании больше инвестировать в создание новых, в то время как прибыли уменьшаются.