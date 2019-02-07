Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне рассказали, как часто меняют машины 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти три четверти россиян (71%) меняют свои автомобили раз в 10 или более лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
5% респондентов рассказали, что меняют машину сразу же, как только выходит новая модель, а еще 9% — что меняют авто часто, а именно после надоедания предыдущего.
15% пользователей Рамблера признались, что у них вообще нет автомобиля.
В опросе поучаствовали 3840 человек.
Сегодня газета Financial Times сообщила о «мрачных» прогнозах, которые на 2019 год дали в компаниях Daimler, Toyota и General Motors, на которые приходится около 20% продаж автомобилей во всем мире.
Автопроизводители отметили прошлогоднее падение своих продаж в Китае и сообщили, что не видят перспектив их роста в этом. Кроме того, спрос на популярные модели машин падает, что вынуждает компании больше инвестировать в создание новых, в то время как прибыли уменьшаются.
Автоновости , Toyota , Daimler , General Motors , Financial Times
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове
ДТП
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
В Москве обнаружен еще один перекресток-ловушка
Автоновости
Автоледи высадила из машины курицу
Автоновости
В сети появилось видео летающего лимузина
Автоновости
79-летний автовандал искалечил 1000 автомобилей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение