Subaru показала новый седан Legacy

Новый «Легаси» построен на модульной платформе Subaru Global Platform, как и остальные модели марки. Сверхвысокопрочной стали в конструкции кузова стало на 13% больше, что принесло ему увеличение жёсткости на 70%. Крепче стали и подрамники передней и задней подвесок, схема которых осталась прежней: спереди — стойки Макферсона, сзади — двойные поперечные рычаги. Почти не изменились и габариты, разве что длина выросла на 4 сантиметра: 4840 х 1840 х 1500 мм. Колёсная база — те же 2750 мм.

А вот внутри всё по-новому! Сразу бросается в глаза установленный вертикально 11,6-дюймовый планшет мультимедийной системы Starlink. Вместо россыпи кнопок он отвечает за управление аудиосистемой, климат-контролем, навигацией и прочими настройками. Экран даже можно виртуально разделить пополам, но для удобства по бокам всё-таки остались несколько аппаратных клавиш и крутилок. В базовой комплектации, правда, экран будет 7-дюймовым, а под ним окажется блок климата. Панель приборов — только с настоящими шкалами и стрелками.

Впервые в истории Subaru для обивки сидений применяется нежная кожа «Наппа», улучшена шумоизоляция, в списке опций есть электроприводы передних кресел, подогрев руля и всех сидений, а также аудиосистема Harman Kardon. Под капотом — новый четырёхцилиндровый оппозитный 2,4-литровый турбомотор мощностью 264 лошадиных силы, а базовый двигатель — атмосферный 2,5-литровый мощностью 185 «лошадей».

Коробка передач в любом случае — клиноцепной вариатор Lineartronic. Полный привод — уже в базе, а за доплату — система управления вектором тяги ATV. Есть и фирменный комплекс EyeSight с двумя камерами под ветровым стеклом, а также новая система DriverFocus Distraction Mitigation, которая следит за водителем при помощи видеокамеры и если тот устал или отвлёкся, взбадривает его тревожным сигналом и предлагает отдохнуть.