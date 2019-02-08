В РФ появится черный список «зайцев» на платных дорогах

«Зайцам» на платных дорогах пригрозили черными списками

Госкомпания «Автодор» и ГИБДД задумались над созданием «черных списков» россиян, которые ездят по платным дорогам «зайцем». Об этом сообщат ТАСС.

По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, такие списки могут быть закреплены на законодательном уровне. Он отметил, что компания совместно с ГИБДД намерена использовать для борьбы с «зайцами» новые технические средства.

Петушенко рассказал, что водителей, не оплачивающих проезд, будут выявлять уже на подъезде. С ними будут «жестко» разговаривать аварийные комиссары и сотрудники ГИБДД.

Глава «Автодора» отметил, что в 2018 году убытки от «зайцев» составили около 500 миллионов рублей.