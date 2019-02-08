Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миллиардер из Индии купил 6 Rolls-Royce 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Огромное количество людей никогда не станут обладателями новенького Rolls-Royce, говорить о коллекции автомобилей мы вообще не будем.
А вот миллиардер Рувим Сингх решил похвастаться своим приобретением.
Предприниматель является директором двух крупных компаний. Работа в своё время сделала его очень богатым человеком и он недавно решил вознаградить себя.
Он потратил огромные деньги для того, чтобы приобрести не один Rolls-Royce, а сразу шесть. Он выложил пост в Instagram, на котором чётко видно, что предприниматель выбрал три новых "Призрака" и Cullinan. Модели только в базовой комплектации стоят около 2 миллионов 300 тысяч долларов. Но учитывая то, что автомобили создавались по индивидуальному заказу, сомнений нет, что транспортные средства стоят намного больше.
Он может каждый день ездить на разных автомобилях. А как же воскресение спросите вы. Не переживайте, у него есть ещё один Rolls-Royce. Как сообщается, у него имеется коллекция из 20 моделей Rolls-Royce.
Сингх не просто фанат Rolls-Royce, он владеет ещё несколькими автомобилями Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder и Mercedes SLR.
Car.ru: последние новости
В Санкт-Петербурге встал на конвейер обновленный Nissan Qashqai В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальнего Востока Во второй половине января 32 компании изменили цены на свои модели
Комментарии1
Автоновости , Porsche 918 , Bugatti Veyron , Rolls-Royce , Bugatti , Porsche
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове
ДТП
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
В Москве обнаружен еще один перекресток-ловушка
Автоновости
Автоледи высадила из машины курицу
Автоновости
В сети появилось видео летающего лимузина
Автоновости
79-летний автовандал искалечил 1000 автомобилей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение