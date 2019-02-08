Range Rover представит в Чикаго гибридную версию Evoque 2020 года

После празднования своего европейского дебюта в ноябре прошлого года Land Rover Range Rover Evoque 2020 года впервые появляется в США на автосалоне в Чикаго в 2019 году.

Описывая свой новый продукт, британский производитель говорит, что компактный внедорожник будет чувствовать себя «дома как в городе, так и в горах» благодаря уникальному сочетанию привлекательного дизайна, передовых технологий помощи водителю и гибридной трансмиссии.

Новый Evoque будет предлагаться в США с 2,0-литровым газогенераторным двигателем Land Rover с мягким гибридным двигателем и 48-вольтовой электрической системой, которая рассчитана на мощность 296 лошадиных сил (221 киловатт).

Система MHEV улавливает энергию, которая обычно теряется во время замедления, и сохраняет ее в батарейном блоке под полом, а также отключает ДВС при скорости ниже 17 км/ч.

Как только водитель нажимает педаль ускорения, накопленная энергия перераспределяется, чтобы помочь двигателю.

Этот гибридный силовой агрегат соединен с автоматической коробкой передач от ZF с девятью скоростями, и автопроизводитель обещает, что он тише и более усовершенствован, чем стандартный ДВС, сопряженный с автоматической коробкой передач.

Другой доступный вариант трансмиссии — 2,0-литровый турбонаддувный агрегат Ingenium без электрифицированной поддержки, который генерирует 246 л.с. (183 кВт).

Как и европейская модель, Evoque для США в стандартной комплектации будет поставляться с полным приводом в сочетании с системой отсоединения Driveline компании, которая плавно переключается между передним и полным приводом в зависимости от дорожных условий.

Система обнаруживает поверхность автоматически и соответствующим образом корректирует рабочие характеристики автомобиля.

Land Rover особенно гордится своей системой ClearSight Ground View, которая была представлена в европейском варианте нового Evoque.

Эта технология позволяет водителю виртуально видеть через капот автомобиля благодаря нескольким камерам на решетке радиатора и боковым зеркалам.

Система проецирует то, что находится впереди и ниже передней части автомобиля, на дисплей информационно-развлекательной системы.

Также первый в серийном Land Rover новый Evoque поставляется с системой Smart Settings, которая использует алгоритмы искусственного интеллекта для изучения предпочтений и привычек водителя, чтобы автоматически регулировать параметры климата, звука и положения сидений.

Еще одна новинка для нового Evoque — система Adaptive Dynamics, которая отслеживает дорожные условия и регулирует настройки амортизаторов подвески, предлагая «комбинированную езду для дополнительного контроля на различных ландшафтах и дорожных покрытиях».

Land Rover будет стартовать с 42 650 долларов за новый Evoque, когда он поступит в продажу в конце этого года. Самый дешевый гибридный вариант будет стоить 46 600 долларов.