АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Модель получила дополнительное зеркало заднего вида для инструктора и дублирующие педали тормоза и сцепления (для модификаций с механической коробкой переключения передач) или педаль тормоза (для моделей с автоматической и роботизированной трансмиссией).

Базовая версия Lada Granta Standart имеет 87-сильный двигатель, механическую коробку передач, подушку безопасности водителя и тонированные стёкла.

Также представлены комплектации Classic и Comfort.