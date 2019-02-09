АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta 

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Модель получила дополнительное зеркало заднего вида для инструктора и дублирующие педали тормоза и сцепления (для модификаций с механической коробкой переключения передач) или педаль тормоза (для моделей с автоматической и роботизированной трансмиссией).
Базовая версия Lada Granta Standart имеет 87-сильный двигатель, механическую коробку передач, подушку безопасности водителя и тонированные стёкла.
Также представлены комплектации Classic и Comfort.
Ранее URA.RU передавало, что цена новой Lada Vesta Sport составит 1,01 млн рублей.