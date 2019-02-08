Россияне смогут вернуть деньги за покупку электромобилей

Депутаты Госдумы рассматривают возможность введения денежных компенсаций россиянам, купившим электромобиль, сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники в нижней плате парламента. Таким образом, народные избранники собираются стимулировать повышение спроса на экологически чистый транспорт.

«Покупателю электромобиля государство может начать возвращать до 10-15 процентов от стоимости машины», — цитирует издание слова своего собеседника.

Парламентарии запланировали целый ряд нововведений, дающих преимущества водителям электромобилей, например, создание специализированных парковок и разрешение ездить по выделенным полосам.

По словам экспертов, использование электромобилей не только безопасно для окружающей среды, но и выгодно для водителя. В среднем преодоление пути в 1 км обойдётся владельцу этого транспорта в 50 копеек, что примерно в восемь раз дешевле, чем, если бы человек использовал обычный автомобиль.

Ura.ru отмечает, что самый дешёвый вариант электромобиля в России сегодня стоит около 2 миллионов рублей. При этом объёмы продаж в стране за 2018 год по сравнению с предыдущим выросли на 51,6%. Электрокары в прошлом году приобрели 144 человека.