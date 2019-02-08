Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне смогут вернуть деньги за покупку электромобилей 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы рассматривают возможность введения денежных компенсаций россиянам, купившим электромобиль, сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники в нижней плате парламента. Таким образом, народные избранники собираются стимулировать повышение спроса на экологически чистый транспорт.
«Покупателю электромобиля государство может начать возвращать до 10-15 процентов от стоимости машины», — цитирует издание слова своего собеседника.
Парламентарии запланировали целый ряд нововведений, дающих преимущества водителям электромобилей, например, создание специализированных парковок и разрешение ездить по выделенным полосам.
По словам экспертов, использование электромобилей не только безопасно для окружающей среды, но и выгодно для водителя. В среднем преодоление пути в 1 км обойдётся владельцу этого транспорта в 50 копеек, что примерно в восемь раз дешевле, чем, если бы человек использовал обычный автомобиль.
Ura.ru отмечает, что самый дешёвый вариант электромобиля в России сегодня стоит около 2 миллионов рублей. При этом объёмы продаж в стране за 2018 год по сравнению с предыдущим выросли на 51,6%. Электрокары в прошлом году приобрели 144 человека.
Комментарии
Автоновости , Госдума
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове
ДТП
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
В Москве обнаружен еще один перекресток-ловушка
Автоновости
Автоледи высадила из машины курицу
Автоновости
В сети появилось видео летающего лимузина
Автоновости
79-летний автовандал искалечил 1000 автомобилей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение