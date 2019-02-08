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Россиянин построил подземный лифт-парковку 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Челябинска построил во дворе своего дома персональную подземную парковку с лифтом. Внимание на это обратил «31 канал Челябинска».
Видео, демонстрирующее работу лифта, опубликовал пользователь Instagram под ником @uma174.
На записи видно, как машина, стоящая на платформе под навесом, медленно уходит под землю.
Многим интернет-пользователям задумка понравилась.
«Пока мы живем в 2019, он живет в 3019», — написал @gogasoccer90 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Как тебе такое, Илон Маск?» — добавил @pavelnikolaevich74.
«А если кто-то сверху припаркуется, пока он под землёй?» — поинтересовалась @yanushka251287.
«А ежели оттепель? примерзнет всё к фигам…» — добавил @oleg.olegvl.
Один из комментаторов ответил, что сверху машину оставляет жена создателя подземного гаража, поэтому проблем с выездом не возникает.
«31 канал Челябинска» отмечает, что парковка расположена в Металлургическом районе города неподалеку от ДЦ «Импульс».
Как сообщает «Первый областной», таким способом челябинец Александр Воробьёв хотел решить проблему нехватки парковочных мест. Создал он подземный гараж еще девять лет назад, но в интернете об этом заговорили только сейчас.
ГТРК Южный Урал отмечает, что конструкция рассчитана на две машины — вторую можно парковать сверху — и может выдержать около пяти тонн. Механизм запускается с помощью пульта.
Комментарии
Автоновости , Илон Маск , Александр Воробьев , ГТРК "Южный Урал"
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