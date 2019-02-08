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На базе нового «Дастера» до конца года сделают утилитарный пикап 

Motor.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Motor.ru
В линейке марки Dacia появится пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Разработкой новой модели займется технический центр Renault в городе Титу, Румыния, и местное кузовное ателье Romturingia.
Как заявил в интервью сайту 0-100.ro генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка будет представлять собой утилитарную модель, не предназначенную для любителей активного отдыха, как, например, построенный на базе «Дастера» южноамериканский Renault Oroch. Премьера пикапа Duster состоится до конца 2019 года.
В октябре прошлого года ателье Romturingia представила грузовую версию «Дастера» нового поколения. Пикапу усилили пол, а за передними сиденьями смонтировали грузовую платформу. При этом откидной борт сделали из штатной багажной двери.
Renault Oroch с двухрядной кабиной продаются в Бразилии с 2015 года. Пикап построен на базе кроссовера Duster первого поколения с увеличенной на 155 миллиметров колесной базой. Длина грузовой платформы — 1350 миллиметров, а объем отсека — 683 литра.
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Автоновости , Renault , Dacia
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