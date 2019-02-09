Четыре кнопки в салоне авто, о значении которых мало кто догадывается

Автоэксперты уверяют, что в салоне автомобиля есть такие кнопки, о реальном назначении которых не догадываются даже опытные водители. В то же время, их функции могут значительно упростить автолюбителю жизнь, сообщает «Автовзгляд» и приводит топ-4 самых загадочных кнопок.

«Shift lock». Обычно располагается у автоматической коробки переключения передач. Иногда может скрываться под специальной пластиковой заглушкой. Кнопка предназначена для переключения передач при неработающем двигателе. Эта функция может пригодиться, например, в случае перемещения автомобиля на эвакуатор.

«Рециркуляция воздуха». Обычно изображается в виде стрелки внутри контура автомобиля. Хотя отечественные автопроизводители видят её как несколько стрелок, замыкающихся в окружности. Кнопка служит для закрытия заслонки в системе вентиляции, чтобы в салон не проникали неприятные запахи с улицы.

«Отключение штатной сигнализации». Изображается в виде звуковых волн внутри контура автомобиля. Служит для отключения ультразвуковых датчиков движения, установленных в салоне, в целях предупреждения владельца о подозрительной активности в салоне. Клавиша будет полезна автолюбителям, которые часто оставляют в салоне животных.

«Предпусковой подогреватель двигателя». Изображается зачастую в виде трёх изогнутых линий, берущих начало в одной горизонтальной. Кнопка приводит в действие устройство, которое прогревает двигатель перед его запуском. По словам экспертов, в большинстве случаев система устанавливается по желанию владельца авто после покупки и является нештатной.