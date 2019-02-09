Daimler расширяют сотрудничество с Geely

Учредитель производственной компании Daimler , заявил о переговорах с китайским производителем Geely , по вопросам расширения сотрудничества.

Партнеры уверяют, что сотрудничество будет продолжено, несмотря на закон Германии, согласно которому, разрабатываются меры по защите автомобильной промышленности страны от прямых конкурентов. Совместное производство было создано в Китае осенью прошлого года, после того, как китайские партнеры приобрели 9,69% акций немецкого концерна. Пакет акций был приобретен за 9 миллиардов долларов.

На сегодняшний день, глобальной целью двух компаний является создание сильного и надежного альянса, который сможет производить востребованные и популярные модели автомобилей. Пока, все переговоры сводятся только к созданию дополнительного производственного отделения на территории Китая.

Власти Германии со своей стороны, недовольны таким сотрудничеством и готовы выкупить все акции отечественной компании, защитив ее таким образом от конкурентов из других стран. Но, учредителя компании Daimler полностью устраивает партнер, поэтому он готов продолжать дальнейшее совместное производство. Более того, руководитель заявил, что готов подробнее обсудить возможность выпуска электрических автомобилей.