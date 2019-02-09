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Volkswagen «задушил» Teramont для России 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Компания Volkswagen планирует в ближайшее время вывести на российский рынок версию кроссовера VW Teramont с адаптированным под российский рынок силовым агрегатом объемом 3.6 литра. Соответствующие изменения появились в паспорте ОТТС, выданном производителю на автомобиль.
Новый двигатель при сохранении объема имеет только 249 «лошадей» мощности вместо 280 сил у текущей версии. При этом крутящий момент сохранился на уровне 360 Нм, причем он достигается на меньшем числе оборотов. Основной целью доработки является адаптация авто под особенности российского налогового законодательства, в частности экономия на транспортном налоге будет составлять в пределах 20-25 тысяч рублей в зависимости от региона регистрации авто.
По предварительным оценкам, появление авто может состояться уже в марте-апреле текущего года. Изменений стоимости Volkswagen Teramont при этом не планируется. Сегодня подобный внедорожник оценивается в России в 3 миллиона 379 тысяч рублей.
Напомним, что вместе с этим Volkswagen Teramont предлагается и с 2.0-литровым мотором с отдачей в 220 сил. Подобная версия оценивается в дилерских центрах от 2 миллионов 949 тысяч рублей. Ценник на топовую комплектацию достигает 4 миллионов рублей.
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Автоновости , Volkswagen Teramont , Volkswagen
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