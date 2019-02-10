Названы самые удобные автомобили 

Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Критериями, по которым производился отбор, стали низкая цена, большое количество полезных опций и презентабельный внешний вид.
Возглавил рейтинг автомобиль Volkswagen Polo, который, как отметили эксперты, является одним из самых востребованных в стране. Данная модель имеет привлекательную цену и хорошее качество изготовления, указали специалисты.
На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi ASX, который может похвастаться приемлемой ценой и достойным уровнем комфорта, отмечает SpeedMe.
Следом идет японский седан Toyota Camry, который, как указали эксперты, привлекает дизайном, удобством и доступной ценой.
Далее в рейтинге расположился корейский Kia Rio, который относится к B-классу и, как отмечают специалисты, выделяется экономичностью, динамикой и практичностью. Кроме того, данная модель обладает довольно привлекательным внешним видом и комфортным салоном, указывает портал.
Замыкает пятерку самых удобных автомобилей кроссовер Nissan Qashqai. Как отметили эксперты SpeedMe, последнее поколение модели стало более продвинутым в техническом отношении, получив также доработанный дизайн и улучшенную комфортность.
Ранее аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных подержанных автомобилей иностранного производства на вторичном рынке в 2018 году. Лидером списка стал автомобиль Ford Focus.