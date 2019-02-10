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Названы самые удобные автомобили 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Depositphotos / rachwal
Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Критериями, по которым производился отбор, стали низкая цена, большое количество полезных опций и презентабельный внешний вид.
Возглавил рейтинг автомобиль Volkswagen Polo, который, как отметили эксперты, является одним из самых востребованных в стране. Данная модель имеет привлекательную цену и хорошее качество изготовления, указали специалисты.
На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi ASX, который может похвастаться приемлемой ценой и достойным уровнем комфорта, отмечает SpeedMe.
Следом идет японский седан Toyota Camry, который, как указали эксперты, привлекает дизайном, удобством и доступной ценой.
Далее в рейтинге расположился корейский Kia Rio, который относится к B-классу и, как отмечают специалисты, выделяется экономичностью, динамикой и практичностью. Кроме того, данная модель обладает довольно привлекательным внешним видом и комфортным салоном, указывает портал.
Замыкает пятерку самых удобных автомобилей кроссовер Nissan Qashqai. Как отметили эксперты SpeedMe, последнее поколение модели стало более продвинутым в техническом отношении, получив также доработанный дизайн и улучшенную комфортность.
Ранее аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных подержанных автомобилей иностранного производства на вторичном рынке в 2018 году. Лидером списка стал автомобиль Ford Focus.
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Комментарии27
Автоновости , Nissan , Kia , Ford Focus , Mitsubishi ASX , Nissan Qashqai , Volkswagen Polo , Toyota , Volkswagen , Kia Rio , Mitsubishi , Toyota Camry
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