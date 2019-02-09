Посты ДПС превратят в места для отдыха

«Известия». МВД совместно с Росавтодором планирует переоборудовать бывшие стационарные посты ДПС в специальные площадки, где водители смогут отдохнуть или укрыться от непогоды, сообщают

Пилотные проекты «островков безопасности», на которых время от времени будут дежурить полицейские и медработники, ведомства намерены реализовать в Ставропольском крае на трассе Р-217 «Кавказ», В Белгородской области на автодороге М-2 «Крым» и в Тверской области на трассе М-10 «Россия».

Сколько всего закрытых постов ДПС планируется переоборудовать в пресс-службе МВД не уточнили.

По словам исполняющего обязанности председателя Объединения перевозчиков России Сергея Владимирова, даже если все бывшие посты ДПС будут переоборудованы в «островки безопасности», этого не хватит для соблюдения режима труда и отдыха дальнобойщиков. Согласно приказу Минтранса водитель при выполнении международного рейса не имеет ехать больше 4 часов подряд.

«Они находятся возле городов, где стоянки в целом есть, не хватает их вдали от крупных населенных пунктов», — заявил эксперт.

Владимиров уверяет, что «вкладываться» нужно в оборудование крупных комплексов для отдыха с полноценными мотелями и гостиницами. Как вариант, эксперт предложил совместить их с пунктами весового контроля.