Toyota планирует выпустить новый Land Cruiser 300

Согласно полученным данным, именитый японский автобренд Toyota приступил к выпуску новой модели Land Cruiser 300. Свежий концепт внедорожника покажут в Японии на токийском автосалоне.

В серийное производство новинка будет запущена в следующем году. А в 2021 году модель получат фирменные автосалоны данного автобренда. Правда, информация предварительная.

Есть информация, что новинка по силовой части будет оснащаться гибридным агрегатом. В состав силовой установки войдет ионно-литиевая аккумуляторная батарея.

Машина сохранит габариты и полноприводную систему.

Кроме того, сообщается, что в состав силовой установки войдет 3,5-литровый турбомотор. По мнению экспертов, с таким оснащением машина будет практически бесшумной.

Ходят слухи также и про изменения в дизайне, а также в аэродинамических свойствах автоновинки. Но достоверных данных пока что, увы, нет.

Неизвестно, как машина будет выглядеть даже в концептуальной версии.