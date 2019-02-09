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Toyota планирует выпустить новый Land Cruiser 300 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно полученным данным, именитый японский автобренд Toyota приступил к выпуску новой модели Land Cruiser 300. Свежий концепт внедорожника покажут в Японии на токийском автосалоне.
В серийное производство новинка будет запущена в следующем году. А в 2021 году модель получат фирменные автосалоны данного автобренда. Правда, информация предварительная.
Есть информация, что новинка по силовой части будет оснащаться гибридным агрегатом. В состав силовой установки войдет ионно-литиевая аккумуляторная батарея.
Машина сохранит габариты и полноприводную систему.
Кроме того, сообщается, что в состав силовой установки войдет 3,5-литровый турбомотор. По мнению экспертов, с таким оснащением машина будет практически бесшумной.
Ходят слухи также и про изменения в дизайне, а также в аэродинамических свойствах автоновинки. Но достоверных данных пока что, увы, нет.
Неизвестно, как машина будет выглядеть даже в концептуальной версии.
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Автоновости , Toyota
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