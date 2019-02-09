Эксперты назвали топ-5 внедорожников для охоты и рыбалки

Эксперты составили рейтинг внедорожников, которые лучше всего подойдут для заядлых охотников и рыбаков. Рейтинг опубликован на сайте «Автоновости дня»

На пятом месте расположился автомобиль Lada 4x4, под его капотом которой спрятан 1,7-литровый двигатель с мощностью чуть больше 80 лошадиных сил.

Четвертую позицию рейтинга машин для рыбаков и охотников занял УАЗ Patriot . Этот автомобиль оснащен 2,7-литровым мотором, мощности которого достаточно для преодоления бездорожья.

Третье место, по мнению экспертов, занимает Nissan Terrano второго поколения, который в отличие от доступного сегодня на рынке приемника является полноценным внедорожником.

На второй строчке рейтинга оказался Mitsubishi Pajero второй генерации, его до сих пор можно назвать одной из лучших моделей своего класса.

Лидером рейтинга стал автомобиль Mitsubishi Pajero Sport первого поколения. Он с самого начала разрабатывался для людей, которые любят активный отдых, поэтому эта машина сразу понравилась рыбакам и охотникам.