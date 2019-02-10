ТОП-5 автомобилей с рекордным потреблением топлива

Аналитики назвали пятерку машин, которые не могут похвастаться своей экономичностью.

Многие покупатели транспортных средств при их выборе не особо обращают внимания на расход топлива. А зря, ведь этот параметр в будущем может серьезно отразиться на личном или семейном бюджете.

Неудивительно, что эксперты составили свой рейтинг самых «прожорливых» автомобилей.

На первом месте находится тягач для военной техники МАЗ 5378. Он имеет двигатель с объемом в 38,9 литров. В зависимости от загруженности потребление горючего находится в пределах от 100 до 150 литров (естественно, на сто километров).

Вторая позиция у суперкара Bugatti Veyron Super Sport. Силовой агрегат на 16,4 литра требует для себя почти 48 литров при городском цикле. При пиковой скорости данная цифра может возрасти до 125 литров.