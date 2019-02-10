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ТОП-5 бюджетных авто, стилизованных под кроссоверы 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Эксперты назвали 5 бюджетных автомобилей, которые пытаются подражать представителям семейства SUV.
Не секрет, что во всем мире стабильно растет популярность кроссоверов в классическом их исполнении. Поэтому многие производители стали предлагать модели, повторяющие контуры данных машин.
Эксперты уже поспешили составить рейтинг наиболее популярных представителей своего рода «промежуточного» класса на российском рынке. Вот полученные результаты.
Первое место принадлежит седану с элементами внедорожника — Renault Logan Stepway. Его стоимость колеблется от 663 до 823 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Машина оснащена автоматической или механической трансмиссией.
Вторая позиция в рейтинге закрепилась за Lada Largus Cross, цена которой на рынке начинается от 701 тысячи рублей. Автомобиль имеет двигатель на 1,6 литра с ресурсом в 160 лошадиных сил.
Третьим идет еще один представитель «АВТОВАЗа» — XRay Cross c примерно такими же техническими и ценовыми характеристиками. Завершают список Renault Sandero Stepway, а также Lada Vesta Cross. Стоимость этих машин находится в пределах от 710 до 754 тысяч.
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Автоновости , Lada Largus , Lada Vesta , Lada , Renault Sandero , Renault Logan , Renault , Автоваз
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