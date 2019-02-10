Почему не стоит бояться эвакуаторов

Даже, когда дело не касается эвакуации за неправильную парковку, у большинства автолюбителей сохраняется предвзятое отношение к отечественному рынку услуг спецтехники, сообщает «Автовзгляд» . Эксперты уверяют, что за последнее время уровень сервиса вырос в разы, и развеяли 5 мифов о современных эвакуаторах.

Одно из самых распространённых заблуждений — высокие цены. По словам специалистов, возвращая автомобиль со штрафстоянки за неправильную парковку, счёт действительно может идти на десять тысяч рублей. Однако, когда речь заходит о вынужденной эвакуации, стоимость услуг гораздо ниже — всё зависит от местонахождения машины, её марки и модели, сложности погрузки и т.д. Специалисты уверяют, что зачастую призвать на помощь спецтехнику оказывается дешевле и быстрее, чем пытаться транспортировать авто самому.

Некоторые водители уверены, что эвакуация машины никогда не проходит бесследно. Якобы на кузове автомобиля после транспортировки обязательно остаются сколы и царапины. По мнению автоэкспертов, это утверждение верно только по отношению к мелким предпринимателям. Сотрудники крупных компаний, следящих за своей репутацией, обязательно фиксируют состояние авто на видео и в случае появления повреждений компенсируют водителю убытки.

Высокий уровень конкуренции на рынке также подталкивает предпринимателей следить за парком своей техники. Поэтому, если по вызову приезжает дребезжащий эвакуатор, то, скорее всего, уверяют эксперты, водитель имеет дело с ИП. В большинстве случаев в мегаполисах автолюбителей обслуживают специалисты на современной технике.

По информации «Автовзгляд», прошли те времена, когда эвакуатор приходилось ждать часами. На сегодняшний день рынок насыщен предложениями, поэтому предприниматели, стремясь «перехватить» клиента, нередко обещают подать спецтехнику на место в течение часа.

Наконец, не все эвакуаторщики грубят свои клиентам, уверяют специалисты. Сегодня им это не выгодно. Во многих компаниях размер премии специалиста напрямую зависит от положительных отзывов клиентов. Поэтому при общении с клиентом водитель эвакуатора старается держать себя в руках и быть предельно вежливым.