Opel Vivaro получит в 2020 году электрический вариант

Opel Vivaro 3-го поколения был представлен публике не так давно, но в Европе транспортное средство поступит в продажу уже в конце февраля. А через год появится и электрическая версия.

Новый Vivaro доступен в трёх различных длинах: 4,60 м, 4,95 м и 5,30 м. Выбрав самую длинную версию фургона, владельцы смогут размещать внутри объекты длиной до 4.02 метров. Эта модель имеет грузоподъёмность в 1400 кг, поместить груз пользователи смогут через задние двери и раздвижные боковые двери.

Специалисты сообщают, что автомобиль сможет вместить в себя до 6 пассажиров.

Фургон имеет множество функций. Это и 7-дюймовая информационно-развлекательная система, система навигации и интеграция смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto.

В автомобиль были добавлены также и функции безопасности: система распознавания дорожных знаков, система предупреждения о прямом столкновении, система автоматического аварийного торможения и адаптивный круиз-контроль.

В США стоимость авто составляет 24-27 тысяч долларов, соответственно меньшую сумму отдадут за базовую комплектацию.

В следующем году автопроизводитель планирует представить электрическую версию. В настоящее время никаких подробностей компания о будущей модели не сообщает.