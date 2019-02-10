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Opel Vivaro получит в 2020 году электрический вариант 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Opel Vivaro 3-го поколения был представлен публике не так давно, но в Европе транспортное средство поступит в продажу уже в конце февраля. А через год появится и электрическая версия.
Новый Vivaro доступен в трёх различных длинах: 4,60 м, 4,95 м и 5,30 м. Выбрав самую длинную версию фургона, владельцы смогут размещать внутри объекты длиной до 4.02 метров. Эта модель имеет грузоподъёмность в 1400 кг, поместить груз пользователи смогут через задние двери и раздвижные боковые двери.
Специалисты сообщают, что автомобиль сможет вместить в себя до 6 пассажиров.
Фургон имеет множество функций. Это и 7-дюймовая информационно-развлекательная система, система навигации и интеграция смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto.
В автомобиль были добавлены также и функции безопасности: система распознавания дорожных знаков, система предупреждения о прямом столкновении, система автоматического аварийного торможения и адаптивный круиз-контроль.
В США стоимость авто составляет 24-27 тысяч долларов, соответственно меньшую сумму отдадут за базовую комплектацию.
В следующем году автопроизводитель планирует представить электрическую версию. В настоящее время никаких подробностей компания о будущей модели не сообщает.
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Автоновости , Opel Vivaro , Opel , Apple
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