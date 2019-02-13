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Прощай, «Джук»: Nissan решил снять с продажи легендарный кроссовер Juke 

ngs.ru + ещё 7 8 часов назад
Фото: car.ru
Nissan принял решение вывести с российского рынка знаменитый кроссовер Juke.
Об этом сообщили представители компании во время запуска на заводе Nissan в Санкт-Петербурге производства обновленного Qashqai.
Заказы на Juke, который импортируется из Великобритании, больше не будут размещаться на заводе в Сандерленде — компания распродает только складские запасы.
«Да, действительно, Juke уходит с рынка России. Уходит, потому что нецелесообразны, Nissan посчитал, поставки Juke. Это единственный автомобиль Nissan, который делается не у нас в России. Пока продаётся во все комплектациях, можно заказать и дождаться машину», — рассказала Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).
Juke не в первый раз попадает под опалу — в 2016 году на волне кризиса Nissan уже принимал решение прекратить продажи этого кроссовера в России. Однако летом 2017 года поставки машины вновь возобновились.
Сейчас последние «Джуки» можно купить по цене от 1 214 000 до 1 399 000 рублей. Машина оснащена 1,6-литровым атмосферником мощностью 117 л.с., передним приводом и вариатором. Многие потребители предпочитают потратить эти деньги на более крупный, универсальный и вместительный Qashqai.
Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.
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Автоновости , Nissan
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