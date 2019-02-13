Автолюбитель из Казани слегка подкорректировал символ регистрационного знака на своём автомобиле, чтобы автоматическая система фиксации нарушений не смогла опознать номер, сообщает портал «e-Kazan.ru». Всё для того, чтобы бесплатно стоять на платной парковке.
По словам автора статьи, чтобы не платить за парковку жители Казани зачастую закрывают номера бумажками, старыми CD-дисками, тряпками, а то и вовсе забрасывают регистрационный знак снегом или грязью. Однако, владелец белого Nissan Qashqai, замеченного на улице Гоголя, проявил изобретательность. Водитель при помощи небольшого куска белой наклейки превратил букву «О» на госномере в «С».
e-Kazan.ru
Инспекторы ГИБДД отмечают, что за такую инициативу можно нарваться на штраф в 2500 рублей.
Ранее эксперты издания «За рулём» рассказали, как с помощью скрытого бумажкой номера зарабатывают нечистые на руку автоинспекторы. Мошенники в форме подсылают сообщника, чтобы он поместил на регистрационный знак авто жертвы бумажку или старый диск.
Если водитель ничего не замечает, его через несколько сотен метров тормозит экипаж ДПС и указывает на серьёзное нарушение ПДД, которое согласно ст. 12.2 Административного кодекса карается солидным штрафом. Разумеется, автоинспекторы предлагают разойтись полюбовно за более приемлемую для автомобилиста сумму.