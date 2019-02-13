Казанец придумал новый способ не платить за парковку

Автолюбитель из Казани слегка подкорректировал символ регистрационного знака на своём автомобиле, чтобы автоматическая система фиксации нарушений не смогла опознать номер, сообщает портал «e-Kazan.ru». Всё для того, чтобы бесплатно стоять на платной парковке.

По словам автора статьи, чтобы не платить за парковку жители Казани зачастую закрывают номера бумажками, старыми CD-дисками, тряпками, а то и вовсе забрасывают регистрационный знак снегом или грязью. Однако, владелец белого Nissan Qashqai, замеченного на улице Гоголя, проявил изобретательность. Водитель при помощи небольшого куска белой наклейки превратил букву «О» на госномере в «С».

e-Kazan.ru

Инспекторы ГИБДД отмечают, что за такую инициативу можно нарваться на штраф в 2500 рублей.

Ранее эксперты издания «За рулём» рассказали, как с помощью скрытого бумажкой номера зарабатывают нечистые на руку автоинспекторы. Мошенники в форме подсылают сообщника, чтобы он поместил на регистрационный знак авто жертвы бумажку или старый диск.

Если водитель ничего не замечает, его через несколько сотен метров тормозит экипаж ДПС и указывает на серьёзное нарушение ПДД, которое согласно ст. 12.2 Административного кодекса карается солидным штрафом. Разумеется, автоинспекторы предлагают разойтись полюбовно за более приемлемую для автомобилиста сумму.