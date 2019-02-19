СМИ узнали о новом способе продажи фальшивых полисов ОСАГО

Аферисты, продающие фальшивые полисы ОСАГО, активизировались после повышения цен на страховые услуги, сообщает РЕН ТВ . При этом мошенники освоили новый способ продвижения своих услуг. Зачастую водитель даже не подозревает, что стал жертвой обмана.

По информации телеканала, преступники получают базу клиентов, заранее обзванивают автовладельцев и предлагают полисы по сниженной цене. При этом аферисты продают документ с печатями, который водитель должен заполнить самостоятельно. Мошенники не говорят покупателям, что получить страховую компенсацию по такому полису в случае ДТП нереально.

Автор статьи уверяет, что от действий злоумышленников страдают не только покупатели «липовых» полисов, но и участники возможной аварии с якобы застрахованным автомобилем. Например, москвич Евгений Багдасаров попал в ДТП с обладателем фальшивой «страховки». Представители страховой компании, чей бланк автовладелец предоставил в суде, заявили, что не имеют к полису никакого отношения. Багдасаров до сих пор судится, чтобы получить компенсацию.

По данным телеканала, одна из российских страховых компаний за прошлый год получила более 40 тысяч подобных исков.

В российском союзе автостраховщиков советуют приобретать страховку на специальных электронных сервисах.