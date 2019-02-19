СМИ узнали о новом способе продажи фальшивых полисов ОСАГО 

Аферисты, продающие фальшивые полисы ОСАГО, активизировались после повышения цен на страховые услуги, сообщает РЕН ТВ. При этом мошенники освоили новый способ продвижения своих услуг. Зачастую водитель даже не подозревает, что стал жертвой обмана.
По информации телеканала, преступники получают базу клиентов, заранее обзванивают автовладельцев и предлагают полисы по сниженной цене. При этом аферисты продают документ с печатями, который водитель должен заполнить самостоятельно. Мошенники не говорят покупателям, что получить страховую компенсацию по такому полису в случае ДТП нереально.
Автор статьи уверяет, что от действий злоумышленников страдают не только покупатели «липовых» полисов, но и участники возможной аварии с якобы застрахованным автомобилем. Например, москвич Евгений Багдасаров попал в ДТП с обладателем фальшивой «страховки». Представители страховой компании, чей бланк автовладелец предоставил в суде, заявили, что не имеют к полису никакого отношения. Багдасаров до сих пор судится, чтобы получить компенсацию.
По данным телеканала, одна из российских страховых компаний за прошлый год получила более 40 тысяч подобных исков.
В российском союзе автостраховщиков советуют приобретать страховку на специальных электронных сервисах.