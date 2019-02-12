ЦБ готов рассмотреть введение 15-дневных полисов ОСАГО

Банк России в рамках реформы тарификации в ОСАГО готов обсудить возможность введения полисов с коротким сроком действия — 15 дней, сообщил журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния. Он предупредил, что такой продукт будет дорогим относительно цены годового ОСАГО.

"Статистика показывает, что такой вид полиса будет очень дорогой, и будет ли экономический смысл с учетом тех тарифов, которые получатся, покупать полис на 15 дней, по цене полиса, который добавить чуть-чуть, он будет стоить как три месяца, добавить еще чуть-чуть, и будет как годовой — не факт", — сказал он.

20-дневные полисы, которые существуют сейчас для регистрации автомобилей, не очень востребованы, отметил Габуния. При этом ЦБ выступает за более гибкую систему тарификации в ОСАГО, добавил он.

"Какие-то еще случаи, когда нужен массово короткий полис, нам неизвестны, но если кому-то очень захочется, он хочет заплатить повышенную стоимость и ему нужен полис именно на 15 дней, этот механизм теоретически может быть сделать", — сказал Габуния.

Ранее сегодня комитет Госдумы по финрынку рекомендовал отклонить законопроект о введении однодневных полисов ОСАГО, против него выступили правительство и ЦБ. Габуния на заседании комитета по финрынку подчеркнул, что более короткие полисы гораздо менее востребованы: доля рынка по трехмесячным полисам — 2%, по шестимесячным — 2,7%. При этом убыточность их выше: "Статистика их убыточности показывает, что трехмесячные приносят примерно на 1,43% убыточности больше, чем годовой. Человек, который ездит год, он аккуратнее, чем тот, кто на три месяца берет", — сказал Габуния на заседании комитета.

Кроме того, однодневные полисы создают риск мошенничества, то есть оформления ОСАГО уже после ДТП задним числом, указал на заседании комитета исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев . По его словам, такая тендеция стала заметна после введения электронного ОСАГО.

"Запуск электронных полисов привел к тому, что был резкий всплеск ДТП в первый день действия договора. Очень удобно — человек ездил без полиса, стукнулся, оформил электронный полис и через два часа заявлял ДТП в ГАИ", — сказал он.

Это приводило к тому, что по электронным полисам в первый день действия договора случалось чуть ли не 8% всех ДТП, привел данные Уфимцев.

"В связи с тем, что здесь надо будет регулировать тарифы, его невозможно будет сделать в обязательном виде договорным, его надо будет устанавливать Центральным банком, то есть смысл это рассматривать комплексно, как пересмотр подхода к тарифной системе в целом в рамках той концепции, которую мы обсуждали", — заключил Габуния, отметив, что ЦБ считает нецелесообразным введение полисов на 1 день.

Реформа ОСАГО

Законопроект Минфина , предусматривающий реформу тарификации в ОСАГО, находится на рассмотрении в правительстве.

Проект предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года), и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора. Кроме того, документ предусматривает увеличение лимита выплат по ОСАГО пострадавшим и родственникам погибших в ДТП с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.