Стали известны города, где ожидается бум продаж автомобилей

Финансовый университет при правительстве России проанализировал потребительские настроения на отечественном авторынке в конце 2018 — начале 2019 годов. Исследования проводились в 78 городах с населением более 250 тысяч человек.

"Как мы уже ранее отмечали, в конце прошлого года произошел заметный спад интереса потребителей к приобретению новых и подержанных автомобилей. Это было связано с общим снижением потребительского оптимизма, так как население было обеспокоено возможным ухудшением личного финансового состояния. Тут уж не до крупных покупок", — говорит проректор Финансового университета Алексей Зубец.

Он отмечает, что с началом 2019 года падение потребительского интереса к покупке новых машин замедлилось. В среднем ценовом диапазоне заметно восстановление роста спроса.

Одним из основных драйверов рынка автотранспорта в ближайшие месяцы станет развитие автокредитования.

"На всем протяжении 2018 года и в начале 2019 года мы наблюдали высокий интерес потребителей к автокредитованию. Сегодня доля тех, кто рассматривает возможность получения автокредита, на 26 процентов больше, чем в начале 2018 года. При сохранении этой тенденции автокредитование окажет существенную поддержку авторынку", — считает Зубец.

По мнению экспертов Финуниверситета, россияне больше интересуются покупкой новых авто.

Самая высокая доля тех, кто в ближайшие месяцы намерен приобрести новый автомобиль, отмечена в таких городах, как Новороссийск, Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Нижневартовск, Сургут, Москва, Казань, Калининград, Калуга, Воронеж, Екатеринбург, Самара, Тюмень, Подольск, Севастополь, Пенза, Красноярск, Рязань, Тольятти, Брянск, Тверь, Петрозаводск, Белгород.

А вот автокредиты, по мнению экспертов, наиболее востребованы у жителей городов: Якутск, Оренбург, Уфа, Сургут, Набережные Челны, Магнитогорск, Тольятти, Курган, Челябинск, Томск, Казань, Самара, Пермь, Тюмень, Балашиха, Ижевск, Екатеринбург, Волгоград, Воронеж, Красноярск, Иркутск, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Чита.