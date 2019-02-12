Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В краевой столице Приморья обновляют дорожные обозначения 

АиФ-Владивосток 12 февраля 2019
Фото: АиФ-Владивосток
Во Владивостоке продолжаются работы по обслуживанию и замене дорожных знаков. Ремонтными работами занимаются специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий».
С начала 2019 года в приморской столице было проведено обслуживание и замена более 100 дорожных знаков и информационных табличек.
«За неполный февраль в городе восстановлено 70 дорожных знаков и табличек с дорожной информацией», — рассказали специалисты управления дорог и благоустройства Владивостока.
Отметим, работы по восстановлению дорожной инфраструктуры продолжают ежедневно во всех районах города. Лишь на прошлой неделе рабочие бригады работали на улицах Алеутская, Светланская и других.
Отметим, в 2018 году работки дорожного предприятия обслужили и установили более 2700 дорожных знаков.
АиФ-Владивосток: последние новости
Тайфун «Чан-Хом» сильных бед Владивостоку не принёс Первые «умные» светофоры устанавливают во Владивостоке Виновника массового ДТП устанавливают во Владивостоке
Автоновости
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение