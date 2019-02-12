В краевой столице Приморья обновляют дорожные обозначения

Во Владивостоке продолжаются работы по обслуживанию и замене дорожных знаков. Ремонтными работами занимаются специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

С начала 2019 года в приморской столице было проведено обслуживание и замена более 100 дорожных знаков и информационных табличек.

«За неполный февраль в городе восстановлено 70 дорожных знаков и табличек с дорожной информацией», — рассказали специалисты управления дорог и благоустройства Владивостока.

Отметим, работы по восстановлению дорожной инфраструктуры продолжают ежедневно во всех районах города. Лишь на прошлой неделе рабочие бригады работали на улицах Алеутская, Светланская и других.

Отметим, в 2018 году работки дорожного предприятия обслужили и установили более 2700 дорожных знаков.