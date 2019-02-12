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Регионы обяжут взимать только федеральные штрафы за стоянку на газонах 

Парламентская газета 12 февраля 2019
Фото: YANDEX.RU/IMAGES
Практика наказания автомобилистов в регионах, которые незаконно паркуются на газонах и в других не предназначенных для этого местах, будет упорядочена благодаря изменениям в Административный кодекс РФ. Их планирует рассмотреть 12 февраля перед первым чтением Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Поправки были внесены в Госдуму группой депутатов-единороссов, среди которых первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, глава Комитета по транспорту Евгений Москвичёв и глава Комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Необходимость в изменении законодательства назрела за последние годы, в течение которых Верховный суд и органы прокуратуры признавали санкции, введенные за парковку на газонах в регионах, противоречащими федеральному законодательству. Так было, к примеру, в Калужской и Волгоградской областях, республиках Удмуртия и Татарстан. Где-то это делалось по решению прокуратуры, где-то — после обращения граждан в Верховный суд.
«Количество машин в городах растет в геометрической прогрессии, парковок не всегда хватает, поэтому машины все чаще ставят на газонах, клумбах, детских и спортивных площадках. Это создает неудобства для проживания людей, приводит к исчезновению зелени», — объяснил ранее ​ один из авторов поправок, депутат от «Единой России» Александр Грибов.
Он отметил, что в Правилах дорожного движения описан порядок парковки (остановки и стоянки) автомобилей, ответственность за нарушение этого порядка зафиксирована в Административном кодексе, но формулировка в статье размытая, поэтому компетентным органам сложно привлечь автовладельцев к ответственности. «Состав правонарушения в суде не подтверждается. Некоторые регионы нашли выход и описывают ситуацию в региональных административных кодексах. Но суды, как правило, считают, что это противоречит федеральному законодательству», — разъяснил парламентарий.
Авторы напоминают, что сегодня ​ в статье 12.19 КоАП РФ сказано: с водителя, нарушившего правила остановки или стоянки, взимается штраф 500 рублей. В определенных случаях, санкция выше — например, при стоянке на автобусной остановке или инвалидном месте.
Если документ примут, и он заработает, то санкции будут применяться только при нарушении правил, описанных именно в федеральных ПДД, а регионы смогут беспрепятственно установить собственные санкции за нарушение местных, региональных правил.
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Автоновости , Павел Крашенинников , Евгений Москвичев , Андрей Исаев , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Госдума , Конституционный комитет Госдумы
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