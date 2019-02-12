Автомобили Lada попадут под «Льготный лизинг»

Отечественные производители подтвердили тот факт, что с февраля 2019 года Lada Largus , а так же коммерческие модели Lada Granta и Lada 4x4 станут участниками программы Минпромторга по субсидированию процентов по лизингу.

Государственная программа подразумевает получение субсидий до десяти процентов от итоговой цены автомобиля. Условия участия в программе предоставляются через официальные лизинговые компании, которые смогли пройти процедуру аккредитации.

Более того, руководители АвтоВАЗ готовы предложить клиентам программу финансирования, разработанную для корпоративных клиентов Leasing, распространяющуюся на все марки отечественных машин.

Воспользоваться программой могут все желающие юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Под условия попадают машины, произведенные не ранее 1 декабря прошлого года, поэтому покупатели должны учитывать этот фактор.