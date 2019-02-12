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Skoda Scala встала на конвейер 

Российская Газета 12 февраля 2019
Фото: Skoda
Компания Skoda объявила о старте производства нового модели — Scala. С конвейера завода марки в Млада-Болеславе в Чехии сошел первый автомобиль.
Scala — первая модель бренда, построенная на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen. Как сообщает пресс-служба марки, это позволяет использовать самые передовые системы помощи водителю, традиционно доступные для машин более высокого класса, и обеспечивать беспрецедентный уровень безопасности и комфорта в сегменте компактных автомобилей.
Название хэтчбека происходит от латинского слова "лестница" и символизирует шаг вперед для чешского автопроизводителя в компактном сегменте. Кроме того, Scala стала первым европейским серийным автомобилем компании, где вместо логотипа на крышке багажника разместилось название бренда.
Автомобиль был представлен на специальном мероприятии в Тель-Авиве в конце прошлого года.
Хэтчбек получил пять моторов. Базовый двигатель — 95-сильный бензиновый силовой агрегат объемом один литр. Кроме того, доступен двигатель аналогичного объема, выдающий 115 сил. Топовый вариант — 1,5-литровая 150-сильная "турбочетверка". Дизельная линейка представлена 1,6-литровым мотором, выдающим 115 л.с. и 250 Нм крутящего момента. А в некоторых странах будет еще и газовая версия с мотором 1.0 G-Tec (90 л.с.). Выбор трансмиссий — шестиступенчатая "механика" и семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.
Главные конкуренты — Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra. Из европейской линейки бренда новинка вытеснит хэтчбек Rapid Spaceback.
В странах ЕС новая Skoda Scala начнет продаваться в середине текущего года. До России эта модель не доберется, у нас эту нишу занимает Rapid. Но в этом году чехи собираются порадовать россиян двумя новинками — обновленным лифтбеком Superb и кроссовером Karoq.
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Автоновости , Volkswagen Golf , Opel Astra , Ford Focus , Volkswagen , Skoda , Opel , ЕС , VolksWagen
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