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На рынок Южной Америки приехала Lada Vesta 

Car.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Car.ru
Автокомпания Bolivian Auto Motors, импортирующей в Боливию автомобили, объявила о начале продаж российских Lada Vesta, Vesta SW Cross, Largus и Largus Cross.
Расширение модельной линейки российского концерна подтолкнуло компанию к открытию дилерского центра Lada в самом крупном городе Санта-Крусе. Современный автосалон выполнен в довольно узнаваемой стилистике отечественного бренда.
Напомним, что автомобили Lada продаются в Боливии с 2014 года. Правда, раньше покупатели могли приобрести только внедорожные Lada 4х4. А вот теперь в страну привезли и другие модели марки.
Известно, что стандартный седан Vesta, оснащенный двигателем с отдачей в 106 лошадиных сил, получил ценник от 16 900 долларов (1,1 млн руб.). Кстати, базовая модификация Renault Logan предлагается в стране за 14 200 долларов.
Стоимость универсала Vesta SW Cross с 1,8-литровым движком уже начинается от 22 500 долларов (1,5 млн руб.).
Цена модели Largus в семиместной конфигурации кузова стартует от 16 900 долларов. Под капотом этого автомобиля стоит восьмиклапанный силовой агрегат производительностью 87 л. с. А Largus Cross с 106-сильным движком доступен от 18 900 долларов (1,2 млн руб.).
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Автоновости , Lada Vesta , Lada , Renault Logan , Renault
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