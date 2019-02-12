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Для Lexus UX сделали покрышки в стиле кроссовок Nike 

Motor.ru + ещё 6 12 февраля 2019
Фото: Motor
На неделе моды в Нью-Йорке компания Lexus и дизайне Джон Эллиот представили кроссовер UX, обутый в специально разработанные для него покрышки. Их облик вдохновлён классическим силуэтом кроссовок John Elliott x Nike AF1.
Цель проекта Sole of the UX была в переносе и адаптации отдельных стилистических элементов кроссовок на покрышки. В частности, речь идет от цветовой схеме «белый на белом», двойной прострочке и металлическом декоре. По словам Эллиота, в своей работе он объединил идею уличной одежды и дизайн Air Force 1 с брендом, далеким от мира моды.
«Lexus UX был задуман и спроектирован для города, — говорит вице-президент по маркетингу Лиза Матераццо — Мы хотели продвинуть эту концепцию еще дальше и подчеркнуть значимость уличной одежды — создать шины в стиле классических стритвир-кроссовок».
Самый маленький кроссовер Lexus предлагается на российском рынке по цене от 2 316 000 рублей. Модель доступна в двух модификациях: UX 200 c атмосферным двигателем мощностью 150 сил и гибридной UX 250h AWD с силовой установкой, выдающей 178 сил.
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Автоновости , Автоспорт , Lexus
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